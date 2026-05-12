Обладатели смартфонов линейки Galaxy S26 получат возможность протестировать новую прошивку.

Южнокорейский производитель Samsung не стал дожидаться презентации Android Show I/O Edition, в рамках которой компания Google должна подробнее рассказать о новейшей ОС Android 17, анонсировав старт программы предварительного тестирования One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S26, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что начиная с текущей недели обладатели моделей линейки Galaxy S26 в ряде стран, включая Южную Корею, США, Индию, Германию, Великобританию и Польшу, смогут подать заявку для участия в бета-тесте One UI 9 через приложение Samsung Members.

В пресс-релизе указано, что One UI 9 на базе Android 17 получит целый ряд нововведений, в том числе переработанную Панель быстрого доступа с улучшенными элементами управления, возможность создания пользовательских карточек профиля непосредственно в приложении Контакты при помощи ИИ-инструмента Creative Studio, а также объединённый пакет голосовых подсказок TalkBack.

Кроме того, производитель заявляет об усовершенствованной функции Text Spotlight с поддержкой плавающих окон для более удобного чтения, новых стилях линий пера и декоративных лентах для лучшей персонализации в Samsung Notes, регулировке скорости нажатия клавиш мыши и новых мерах безопасности для защиты устройств.