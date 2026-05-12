Тесты проводились на ПК с Core i7-14700F и RTX 5080.

Grand Theft Auto IV, релиз которой состоялся в 2008 году, заметно уступает современным играм по качеству графики, но использование новых технологий, таких как трассировка пути (Path Tracing), позволяет заметно улучшить графическую составляющую, что и продемонстрировал эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC в своём свежем видеоролике.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

При сравнении оригинальной версии GTA IV и модифицированного варианта с использованием RTX Remix хорошо видно, что трассировка пути и текстуры высокого качества заметно улучшают картинку, что придаёт игре современный вид, но при этом негативно влияет на частоту кадров.

В частности, тестовая сборка, оснащённая процессором Intel Core i7-14700F и видеокартой GeForce RTX 5080, в разрешении 4K с использованием DLSS 4 в режиме Performance в ряде игровых сцен с трассировкой пути не может обеспечить более 26-36 fps, а падение частоты после включения Path Tracing может превышать 85-140 %.

К счастью, технология генерации кадров (Frame Generation) позволяет исправить этот недочёт, увеличив fps в несколько раз — в 4K c DLSS 4 Performance и Frame Generation в режиме 2x частота кадров повышается в среднем с 40-45 до 80-85 fps, а в режимах 3x и 4x — до 110-120 и 140-150 fps соответственно.