Совсем недавно состоялся релиз приключенческой игры Mixtape, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks решил протестировать её на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia, в список которых вошли GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060 и RTX 5050.
Тестовая сборка, включающая также процессор Intel Core i5-13600K, добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- 1080p, низкие настройки, Native TSR: GTX 1650 – 29 fps/25 fps
- 1080p, низкие настройки, TSR 65 % (Quality): GTX 1650 – 40 fps/47 fps
- 1080p, низкие настройки, Native TSR: RTX 3050 – 53 fps/45 fps, RTX 3060 – 73 fps/61 fps, RTX 3060 Ti – 86 fps/71 fps, RTX 4060 – 79 fps/67 fps, RTX 5050 – 82 fps/67 fps
- 1080p, настройки Ultra, Native TSR: RTX 3050 – 37 fps/33 fps, RTX 3060 – 52 fps/46 fps, RTX 3060 Ti – 65 fps/57 fps, RTX 4060 – 58 fps/51 fps, RTX 5050 – 60 fps/53 fps
- 1440p, низкие настройки, Native TSR: RTX 3060 Ti – 58 fps/51 fps, RTX 4060 – 47 fps/41 fps, RTX 5050 – 51 fps/44 fps
- 1440p, настройки Ultra, Native TSR: RTX 3060 Ti – 40 fps/36 fps, RTX 4060 – 34 fps/30 fps, RTX 5050 – 35 fps/31 fps
Тесты показывают, что Mixtape неплохо оптимизирована, поэтому даже GTX 1650 в паре с Core i5-13600K при низком качестве графической составляющей в разрешении 1080p обеспечивает приемлемую частоту кадров, для пресета Ultra понадобится как минимум RTX 3050, а повышение разрешения до 1440p с настройками Ultra потребует видеокарту не ниже RTX 3060 Ti.