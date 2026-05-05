Это связывают с кризисом на рынке памяти.

Компания Asus приняла решение постепенно ограничить поставки видеокарт GeForce RTX 5070 Ti, отдав предпочтение боле дорогим GeForce RTX 5080, пишет издание Wccftech со ссылкой на отраслевые источники.

Сообщается, что Asus планомерно сократит долю GeForce RTX 5070 Ti на рынке, оставив только несколько массовых моделей серий Dual и PRIME, тогда как представители линеек ROG и STRIX постепенно будут сниматься с производства. Основной же упор, по данным издания, будет направлен на производство GeForce RTX 5080, в том числе выпуск новых моделей, одной из которых станет Master EVO.

Учитывая неблагоприятную ситуацию на рынке, изменение планов Asus вполне объяснимо — так как RTX 5070 Ti и RTX 5080 обладают видеобуфером одинакового объёма, в условиях дефицита памяти предпочтение будет отдаваться более дорогому видеоадаптеру. Ранее Nvidia заявила, что поставки всей линейки GeForce RTX 50 остаются стабильными, хотя продолжающийся кризис может внести свои коррективы.