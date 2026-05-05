В официальном магазине новинку могут купить далеко не все.

Несколько часов назад состоялся запуск нового игрового контроллера от Valve, который получил название Steam Controller, что вызвало ажиотаж среди геймеров, часть из которых не смогла приобрести новинку в официальном магазине по рекомендованной цене 99 долларов США, что дало возможность перекупщикам вступить в игру.

Как сообщает издание Tom's Hardware, некоторые геймеры вынуждены приобретать Steam Controller у перекупщиков, которые установили завышенные в несколько раз ценники — хотя стоимость новинки на eBay превышает 200-300 долларов, несколько десятков пользователей уже купили устройство.

Отмечается, что в настоящее время Steam Controller отсутствует в официальном магазине в США, но некоторым пользователям чуть ранее всё же удалось купить новинку по рекомендованной цене, поэтому стоит следить за обновлениями. Тем же геймерам, которые не хотят ждать слишком долго или постоянно наблюдать за изменениями на официальном сайте, приходится обращаться к перекупщикам.