Лишь одной модели на SoC от MediaTek удалось пробиться в топ-10.

Эксперты бенчмарка AnTuTu подготовили свежий рейтинг флагманских Android-смартфонов за апрель текущего года, в котором лидируют модели на базе SoC от Qualcomm, тогда как устройство на основе чипсета от MediaTek смогло занять только одну позицию, пишет издание Gizmochina.

Первое место в апреле занял iQOO 15 Ultra, получивший 4 126 940 баллов, на второй позиции расположился iQOO 15, имеющий в своём активе 4 102 621 очко, третья строчка за Red Magic 11 Pro+, завоевавшим 4 098 742 балла, а на четвёртом и пятом местах разместились Realme GT 8 Pro и Oppo Find X9 Ultra, результат которых составил 3 968 443 и 3 941 792 очка соответственно.

Смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с показателем 3 938 102 балла очутился на шестой строчке, седьмое и восьмое места занимают Honor Magic8 Pro и Magic8, набравшие 3 810 592 и 3 808 833 очка, на девятой позиции располагается Vivo X300 Ultra, получивший 3 797 824 балла, а замыкает десятку лидеров с результатом 3 793 016 очков OnePlus 15T.

Единственным смартфоном с чипсетом Dimensity 9500 от MediaTek в рейтинге AnTuTu оказался OnePlus Ace 6 Ultra, тогда как остальные модели снабжены чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.