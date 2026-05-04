Более новая ОС восстанавливает свои позиции.

Свежий отчёт сервиса Statcounter указывает на восстановление позиций Windows 11 в апреле текущего года на фоне падения доли Windows 10 на мировом рынке десктопов. Как следует из графика, если в марте 2026 года популярность Windows 11 упала до 67,14 %, что на 5,43 % меньше по сравнению с февралём, то уже в апреле новая версия ОС отвоевала часть своих позиций — прирост в месячном исчислении составил 3,21 %, а общий показатель достиг 70,35 %.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Что касается Windows 10, то её доля в апреле 2026 года упала до 28,47 %, хотя месяцем ранее клиентская база ОС составляла 31,27 %. Третье место остаётся за Windows 7, которая, согласно данным Statcounter, установлена на 0,84 % устройств.

Источник фото: Statcounter

По мере приближения даты окончания расширенной поддержки Windows 10 популярность данной ОС, как ожидается, будет постепенно падать, а пользователи со временем будут или переходить на более новую версию Windows 11, или искать альтернативные решения.