Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой Radeon RX 6650 XT.

В связи с кризисом на компьютерном рынке и заметно выросшими ценниками ряда комплектующих, включая оперативную память, некоторые геймеры задаются вопросом, какая ОС лучше раскроет потенциал ПК, оснащённых ограниченным объёмом ОЗУ. Эксперт YouTube-канала NJ Tech решил разобраться в ситуации, сравнив производительность сборки, снабжённой процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6650 XT 8 ГБ и одним модулем оперативной памяти DDR4-3600 на 8 ГБ, в Windows 11 и Linux-дистрибутиве CachyOS с включённым патчем, улучшающим работу видеокарт с ограниченным объёмом VRAM.

Источник фото: Bleeping Computer

Тестовая сборка с указанными характеристиками при разрешении 1080p добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

  • The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA Native): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 63 fps/51 fps
  • DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, размер пула текстур 4096, TAA Native): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 79 fps/64 fps
  • Warhammer 40000: Space Marine 2 (пресет Ultra, высокие настройки TAA): Windows 11 – 56 fps/48 fps, CachyOS – 62 fps/55 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, RT выкл.): Windows 11 – 72 fps/49 fps, CachyOS – 78 fps/56 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, PICO Native): Windows 11 – 43 fps/37 fps, CachyOS – 46 fps/38 fps
  • Alan Wake 2 (средние настройки, качество текстур Ultra, FSR 2 Medium): Windows 11 – 46 fps/35 fps, CachyOS – 47 fps/40 fps
  • Red Dead Redemption 2 (максимальные настройки, высокое качество TAA): Windows 11 – 66 fps/54 fps, CachyOS – 69 fps/58 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (высокие настройки, TAA Native): Windows 11 – 85 fps/55 fps, CachyOS – 85 fps/51 fps

Результаты тестов показывают, что Linux-дистрибутив обеспечивает лучшие показатели fps по сравнению с Windows 11 практически во всех представленных играх. Кроме того, при ограниченном объёме оперативной памяти The Last of Us Part II Remastered и DOOM: The Dark Ages в Windows 11 вовсе не запустились, тогда как в CachyOS на RX 6650 XT были достигнуты высокие показатели.

#windows 11 #linux
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter