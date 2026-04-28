В связи с кризисом на компьютерном рынке и заметно выросшими ценниками ряда комплектующих, включая оперативную память, некоторые геймеры задаются вопросом, какая ОС лучше раскроет потенциал ПК, оснащённых ограниченным объёмом ОЗУ. Эксперт YouTube-канала NJ Tech решил разобраться в ситуации, сравнив производительность сборки, снабжённой процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6650 XT 8 ГБ и одним модулем оперативной памяти DDR4-3600 на 8 ГБ, в Windows 11 и Linux-дистрибутиве CachyOS с включённым патчем, улучшающим работу видеокарт с ограниченным объёмом VRAM.

Источник фото: Bleeping Computer

Тестовая сборка с указанными характеристиками при разрешении 1080p добилась следующих показателей средней частоты кадров/1% low:

The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки, TAA Native): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 63 fps/51 fps

DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, размер пула текстур 4096, TAA Native): Windows 11 – не запустилась, CachyOS – 79 fps/64 fps

Warhammer 40000: Space Marine 2 (пресет Ultra, высокие настройки TAA): Windows 11 – 56 fps/48 fps, CachyOS – 62 fps/55 fps

Resident Evil Requiem (высокие настройки, RT выкл.): Windows 11 – 72 fps/49 fps, CachyOS – 78 fps/56 fps

Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, PICO Native): Windows 11 – 43 fps/37 fps, CachyOS – 46 fps/38 fps

Alan Wake 2 (средние настройки, качество текстур Ultra, FSR 2 Medium): Windows 11 – 46 fps/35 fps, CachyOS – 47 fps/40 fps

Red Dead Redemption 2 (максимальные настройки, высокое качество TAA): Windows 11 – 66 fps/54 fps, CachyOS – 69 fps/58 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (высокие настройки, TAA Native): Windows 11 – 85 fps/55 fps, CachyOS – 85 fps/51 fps

Результаты тестов показывают, что Linux-дистрибутив обеспечивает лучшие показатели fps по сравнению с Windows 11 практически во всех представленных играх. Кроме того, при ограниченном объёме оперативной памяти The Last of Us Part II Remastered и DOOM: The Dark Ages в Windows 11 вовсе не запустились, тогда как в CachyOS на RX 6650 XT были достигнуты высокие показатели.