Компания Apple может презентовать свой флагманский MacBook Ultra, который будет позиционироваться выше MacBook Pro, уже в следующем году, что следует из сообщения аналитика Bloomberg Марка Гурмана, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что MacBook Ultra получит OLED-экран вместо панели Mini LED, используемой для текущих моделей, что обеспечит более качественное изображение с лучшей контрастностью, с возможностью сенсорного ввода. Кроме того, OLED-панели являются более тонкими, что может снизить толщину устройства.

Также ожидается, что версии ноутбука будут основаны на 2-нм чипах M6 Pro и M6 Max, обладающих повышенной энергоэффективностью и производительностью по сравнению с моделями предшествующего поколения. По слухам, MacBook Ultra получит встроенный 5G-модем собственной разработки Apple, а также сохранит поддержку MagSafe, SD-карт и HDMI. Запуск новинки, по имеющимся данным, состоится в начале 2027 года.