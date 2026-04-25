Потребительские модели Druid тоже под вопросом.

Первоначальные планы Intel по выпуску игровых видеокарт Celestial после Alchemist и Battlemage могут быть изменены, о чём сообщает информатор Jaykihn, пишет издание VideoCardz. Утверждается, что Intel отказалась от выпуска следующего поколения игровых видеокарт Celestial на базе Xe3P, хотя данная архитектура будет использоваться для GPU Crescent Island, предназначенных для ИИ-сектора.

Также информатор сообщает, что планы Intel относительно видеоадаптеров Druid, которые должны были следовать за Celestial, пока до конца не определены, что создаёт некоторую путаницу в названиях поколений. При этом графические процессоры на основе архитектуры Xe4 могут появиться уже в следующем году в качестве устройств Jaguar Shores для выполнения ИИ-задач.

На текущий момент Intel официально не представляла игровых видеокарт на базе архитектур Xe3P и Xe4, поэтому будущее геймерских моделей компании пока остаётся неясным.