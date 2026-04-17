Разница в ряде аспектов весьма заметна.

Эксперты продолжают изучать Pragmata, тестируя игру в различных режимах и на разных устройствах — в частности, в свежем видеоролике, опубликованном на YouTube-канале Digital Foundry, сравнили версии для Nintendo Switch 2, Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series S.

При сравнении Pragmata для Switch 2 и PlayStation 5 эксперты отметили, что версия для приставки Sony имеет целый ряд преимуществ по сравнению с релизом для модели от Nintendo относительно визуальной составляющей — Pragmata для Switch 2 страдает от упрощённого освещения, менее качественных отражений и текстур, а также отсутствия системы волос, основанной на прядях.

При этом основные визуальные особенности на Switch 2 сохранены, а технология масштабирования DLSS на портативной консоли, по словам экспертов, обеспечивает качественную и конкурентоспособную картинку.

Ещё одним недостатком устройства Nintendo является заметное падение частоты кадров, особенно на открытых участках, достигающее 30-40 fps и редко приближающееся к 60 fps, тогда как PS5 демонстрирует более плавный игровой процесс, обеспечивая стабильный показатель около 60 fps без заметных просадок.

Сравнение Pragmata для Switch 2 и Xbox Series S показало, что обе версии имеют схожие визуальные ограничения, описанные ранее, хотя портативная консоль Nintendo, по мнению экспертов, обеспечивает более высокое качество изображения. Несмотря на то, что Xbox Series S показывает 60 fps в большинстве сцен, технология масштабирования на устройстве Microsoft уступает по качеству Switch 2.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;



