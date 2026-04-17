В настоящее время новинка доступна для предварительного заказа.

Официальный запуск первого процессора AMD с двойной кэш-памятью 3D V-Cache состоится только 22 апреля, но Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition уже доступен для предварительного заказа на площадке Amazon, пишет издание Wccftech.

Хотя рекомендованная производителем стоимость Ryzen 9 9950X3D2 составляет 900 долларов США, на площадке Amazon в настоящее время данная модель предлагается на 100 долларов дороже, то есть её ценник составляет 1000 долларов США. При этом фактические отгрузки CPU начнутся только 22 апреля, несмотря на то, что оформить заказ можно уже сейчас.

Также новинка появилась и на сайте магазина Newegg, но её стоимость на данной площадке на текущий момент не указана. Вероятно, это будет исправлено по мере приближения даты официального запуска процессора.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition имеет 16 ядер и 32 потока на базе Zen 5 с тактовой частотой до 5,6 ГГц, а также 192 МБ кэш-памяти L3. По данным производителя, новинка имеет преимущество над Ryzen 9 9950X3D в ряде приложений, обгоняя модель на 7-13 %.