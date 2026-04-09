Недавно дебютировавшая игра с открытым миром Samson: A Tyndalston Story продолжает привлекать внимание геймеров и экспертов, которые проводят её тестирование в различных режимах. В частности, на YouTube-канале zWORMz Gaming опубликовано свежее видео, в котором игра была протестирована на ПК, снабжённом процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Источник фото: Wccftech/Liquid Swords

Эксперт начал с пресета Ultra в разрешении 4K с DLAA и включённой реконструкцией лучей — при таких настройках показатели средней частоты кадров/1% low составили 51 fps/40 fps. Включение DLSS в режиме Quality повысило производительность до 84 fps/52 fps, а технология генерации кадров в режимах 2x и 4x дополнительно увеличила показатель средней частоты до 140 и 270 fps соответственно.

Благодаря отключению технологии реконструкции лучей и прядей волос частоту кадров в 4K с DLAA удалось повысить до 75-80 fps.

В разрешении 8K с пресетом Ultra и DLAA быстродействия сборки не хватило, чтобы обеспечить плавный игровой процесс — частота кадров в ряде сцен падала до неиграбельного показателя 15-17 fps. Включение DLSS в режиме Performance обеспечило рост частоты кадров до 45-50 fps, а дополнительное применение генерации кадров 2x позволило повысить значение до 75-80 fps, хотя даже в этом случае эксперт отмечал некоторые проблемы с плавностью.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424