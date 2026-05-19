Тенденция последних лет такова, что практически всё ушло в «сенсор».

В погоне за «модернизацией» и снижением издержек (но не конечных цен) производители автомобилей так сильно увлеклись, что перевели на сенсорные экраны уже чуть ли не всё, кроме педалей. Чтобы включить подогрев сидений или обдув лобового стекла, теперь необходимо прямо на ходу тыкать по нескольким меню и подменю, и нетрудно понять, насколько сильно это отвлекает от управления транспортным средством, и насколько это, в свою очередь, небезопасно.

В результате чтобы привести автопроизводителей в чувства в дело в очередной раз пришлось вмешиваться контролирующим органам, без которых акулы капитализма давно бы уже вышли за рамки дозволенного. Так, в Китае правительство теперь обязывает производителей автомобилей выводить на физические кнопки и рычаги все ключевые системы автомобиля, включая управление световым оборудованием, режимами работы трансмиссии, различными электронными ассистентами, стеклоочистителями, обогревом и обдувом лобового стекла, стеклоподъёмниками и прочим.

Учитывая, что практически все официально представленные сейчас в России автомобильные бренды являются либо китайскими, либо китайско-российскими, то это благотворно отражается и на российском автомобильном рынке. В частности, кроссовер «Москвич 3», как сообщают профильные издания, в обновлённой версии получит больше физических органов управления.

Как уточняет пресса, речь идёт о переводе на старое доброе кнопочное управление блока микроклимата. Остальные ключевые элементы управления автомобилем в «Москвиче 3» и так были физическими, а не сенсорными.

Следует отметить, что такой разумный компромисс между современностью и безопасностью вполне приемлем. Делать сенсорное управление мультимедийной системой — вполне нормально, поскольку от её эксплуатации не зависит безопасность движения. Не говоря уже о том, что применение экранов вместо традиционной приборной панели позволяет водителю настраивать виртуальную приборную панель по своему усмотрению, выводя на неё нужные ему, а не инженеру-троечнику на автозаводе параметры работы автомобиля.