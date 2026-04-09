Сборка показала неплохие результаты

На фоне продолжающегося кризиса на рынке компьютерных комплектующих геймеров всё чаще привлекают сборки прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала Budget-Builds Official. Для тестов он использовал ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-5820K, выпущенным в 2014 году, видеокартой Radeon RX 580 4 ГБ, дебютировавшей в 2017 году, и 32 ГБ оперативной памяти DDR4.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

Тестовый ПК под управлением Windows 10 добился следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки, высокое качество текстур) – 64 fps/54 fps

Grand Theft Auto V Legacy (1080p, пресет Ultra, AMD CHS) – 62 fps/51 fps

Counter-Strike 2 (1080p, Competitive) – 237 fps/179 fps

ARC Raiders (1080p, высокие настройки, низкое качество текстур) – 60 fps/50 fps

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (720p, низкие настройки, SSR, FXAA) – 30 fps/24 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, средние/высокие настройки, низкое качество текстур) – 38 fps/31 fps

BeamNG.drive (1080p, высокие настройки, среднее качество текстур, трафик вкл.) – 49 fps/40 fps

Mount & Blade II: Bannerlord (1080p, высокие настройки) – 82 fps/59 fps

PUBG: Battlegrounds (1080p, DX11.1, средние настройки) – 88 fps/61 fps

Cities: Skylines (1080p, высокие настройки) – 34 fps/24 fps

Crysis Remastered (1080p, средние/высокие настройки) – 38 fps/32 fps

В тестах сборка с Core i7-5820K и RX 580 4 ГБ показала неплохие результаты, обеспечив приемлемые и даже высокие показатели fps в большинстве представленных игр. Энтузиаст отмечает, что с более мощной видеокартой процессор смог бы добиться более высоких достижений, не являясь ограничивающим фактором, хотя для этого пришлось бы потратить более весомую сумму.