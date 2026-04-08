Несколько часов назад состоялся релиз нуарного экшена с открытым игровым миром Samson: A Tyndalston Story, основанного на движке Unreal Engine 5, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks поспешил протестировать его на видеокарте GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 в паре с процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000.

Источник фото: GameRant/Liquid Swords

В разрешении 1080p указанная сборка продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

самые низкие настройки, Native TSR – 20 fps/14 fps

самые низкие настройки, FSR 3 Quality – 24 fps/19 fps

самые низкие настройки, FSR 3 Quality, FSR FG 2x – 41 fps/31 fps

В целом, бюджетная GTX 1650 4 ГБ GDDR6 совместно с Core i5-13600K способна обеспечить приемлемые показатели частоты кадров только при использовании технологии FSR Frame Generation (FSR FG), тогда как в других режимах просадки fps не позволяют полноценно насладиться игровым процессом.

