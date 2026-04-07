Компания Apple работает над своим первым складным смартфоном, информация о котором продолжает появляться в сети Интернет, в частности, информатор Digital Chat Station (DCS) раскрыл возможное название новинки, пишет издание Gizmochina.

Утверждается, что первый складной смартфон Apple может дебютировать под названием iPhone Ultra, а не iPhone Fold, как предполагалось ранее. Информатор отмечает, что новинка, представляющая собой смартфон с широкоформатным складным экраном, может стать примером для других производителей как в отношении брендинга, так и дисплея, обладающего более широким соотношением сторон.

Запуск складного смартфона iPhone Ultra ожидается совместно с другими моделями от Apple осенью текущего года.