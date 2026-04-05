Некоторые игры в Windows 11 и вовсе не запустились.

Кризис на рынке DRAM привёл к неприятным последствиям для геймеров в виде заметного увеличения ценников ряда комплектующих, поэтому некоторым пользователям приходится выбирать компоненты прошлых лет в качестве временного решения. Эксперт YouTube-канала NJ Tech также продолжает изучать данный вопрос, протестировав видеокарту Radeon RX 580 8 ГБ, причём не только в Windows 11 25H2, но и Linux-дистрибутиве CachyOS.

Источник фото: ComputerBase

Использовались драйверы AMD Adrenalin 26.1.1 и MESA 26.0.3. Тестовый ПК, также оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 16 ГБ оперативной памяти DDR4, в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Alan Wake 2 (низкие настройки, FSR Quality): Windows 11 – 18 fps/11 fps, CachyOS – 38 fps/28 fps

Starfield (низкие настройки): Windows 11 – 31 fps/28 fps, CachyOS – 38 fps/32 fps

Silent Hill f (низкие настройки, высокое качество текстур): Windows 11 – 35 fps/23 fps, CachyOS – 41 fps/28 fps

God of War Ragnarök (низкие настройки): Windows 11 – 46 fps/39 fps, CachyOS – 51 fps/45 fps

Resident Evil Requiem (самые низкие настройки): Windows 11 – 62 fps/51 fps, CachyOS – 69 fps/58 fps

Where Winds Meet (низкие настройки): Windows 11 – 61 fps/55 fps, CachyOS – 61 fps/55 fps

Indiana Jones and the Great Circle (низкие настройки, FSR Quality): CachyOS – 46 fps/38 fps

DOOM: The Dark Ages (низкие настройки, FSR Quality): CachyOS – 32 fps/22 fps

По результатам тестов можно сделать вывод, что сборка с RX 580 8 ГБ и Ryzen 5 5600X способна обеспечить приемлемые показатели частоты кадров в большинстве выбранных экспертом игр. При этом CachyOS лучше раскрывает возможности данной видеокарты, заметно увеличивая fps по сравнению с Windows 11 в ряде случаев, а также позволяет запускать такие игры, как Indiana Jones and the Great Circle и DOOM: The Dark Ages.