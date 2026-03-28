Внешне подделка практически не отличается от оригинала

В последнее время в продаже появились поддельные твердотельные накопители, которые трудно отличить от реальных, что продемонстрировали эксперты издания AKIBA PC Hotline!, изучившие один из таких экземпляров, являющийся клоном Samsung 990 Pro.

Источник фото: AKIBA PC Hotline!

Сообщается, что упаковка и непосредственно само устройство искусно маскируется под реальный Samsung 990 Pro, хотя некоторые различия всё же имеются — в частности, коробка поддельного экземпляра имеет отдельный элемент для подвешивания, а также чуть иной вид деталей печати и иллюстраций. Отмечается, что это видно только при сравнении с оригинальным устройством, поэтому в процессе покупки легко ошибиться и приобрести поддельный товар.

В техническом плане подделка также отличается от оригинала, обладая контроллером Maxio MAP1602 без поддержки DRAM-кэша и иным типом памяти, который доподлинно установить не удалось, но по результатам тестов предполагается, что это QLC. Windows и CrystalDiskInfo определяют контрафактный SSD как Samsung 990 Pro объёмом 953 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, хотя версия прошивки указана как «8888888», что является намёком на поддельное устройство.

В тесте CrystalDiskMark подделка показала примерно равные с оригинальным SSD результаты, что вызвало удивление у экспертов, так как зачастую контрафактные накопители демонстрируют заметно меньшие показатели по сравнению с оригиналом. Тестирование доступного объёма при помощи H2testw также показало, что устройство не завышает свою ёмкость (1 ТБ).

Более тщательные тесты поставили всё на свои места — на запись файла размером 370 ГБ подделке понадобилось 25 минут 20 секунд при средней скорости передачи данных 261 МБ/с, тогда как реальный Samsung 990 Pro справился с аналогичной задачей за 3 минуты 33 секунды, обеспечив среднюю скорость 1861 МБ/с.

По результатам тестов эксперты сделали вывод, что высокая производительность контрафактного SSD в бенчмарках обеспечивается за счёт агрессивного использования SLC-кэша, тогда как после его исчерпания происходит резкое падение скорости. Отмечается, что с экземпляром, рассмотренным в материале, необходимо быть предельно осторожным, так как он умело маскируется под реальное устройство, но демонстрирует заметно меньшую производительность в реальных задачах. Распознать контрафактное устройство можно также при помощи Samsung Magician, хотя это подразумевает, что поддельный SSD уже куплен и установлен в ПК.

