Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
Внешне подделка практически не отличается от оригинала

В последнее время в продаже появились поддельные твердотельные накопители, которые трудно отличить от реальных, что продемонстрировали эксперты издания AKIBA PC Hotline!, изучившие один из таких экземпляров, являющийся клоном Samsung 990 Pro.

Источник фото: AKIBA PC Hotline!

Сообщается, что упаковка и непосредственно само устройство искусно маскируется под реальный Samsung 990 Pro, хотя некоторые различия всё же имеются — в частности, коробка поддельного экземпляра имеет отдельный элемент для подвешивания, а также чуть иной вид деталей печати и иллюстраций. Отмечается, что это видно только при сравнении с оригинальным устройством, поэтому в процессе покупки легко ошибиться и приобрести поддельный товар.

Источник фото: AKIBA PC Hotline!

В техническом плане подделка также отличается от оригинала, обладая контроллером Maxio MAP1602 без поддержки DRAM-кэша и иным типом памяти, который доподлинно установить не удалось, но по результатам тестов предполагается, что это QLC. Windows и CrystalDiskInfo определяют контрафактный SSD как Samsung 990 Pro объёмом 953 ГБ с интерфейсом PCIe 4.0, хотя версия прошивки указана как «8888888», что является намёком на поддельное устройство.

В тесте CrystalDiskMark подделка показала примерно равные с оригинальным SSD результаты, что вызвало удивление у экспертов, так как зачастую контрафактные накопители демонстрируют заметно меньшие показатели по сравнению с оригиналом. Тестирование доступного объёма при помощи H2testw также показало, что устройство не завышает свою ёмкость (1 ТБ).

Источник фото: AKIBA PC Hotline!

Более тщательные тесты поставили всё на свои места — на запись файла размером 370 ГБ подделке понадобилось 25 минут 20 секунд при средней скорости передачи данных 261 МБ/с, тогда как реальный Samsung 990 Pro справился с аналогичной задачей за 3 минуты 33 секунды, обеспечив среднюю скорость 1861 МБ/с.

Источник фото: AKIBA PC Hotline!

По результатам тестов эксперты сделали вывод, что высокая производительность контрафактного SSD в бенчмарках обеспечивается за счёт агрессивного использования SLC-кэша, тогда как после его исчерпания происходит резкое падение скорости. Отмечается, что с экземпляром, рассмотренным в материале, необходимо быть предельно осторожным, так как он умело маскируется под реальное устройство, но демонстрирует заметно меньшую производительность в реальных задачах. Распознать контрафактное устройство можно также при помощи Samsung Magician, хотя это подразумевает, что поддельный SSD уже куплен и установлен в ПК.

#samsung 990 pro
Источник: akiba-pc.watch.impress.co.jp
Популярные новости

Sony представила новые телевизоры и саундбары перед продажей TCL своего телевизионного бизнеса
+
Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 7 7700X с RTX 4070 Super и 32 ГБ ОЗУ DDR5 за $350
2
В центре японской столицы один за другим закрываются крупные универмаги
+
Windows 11 может получить компактную панель задач
1
Boeing начала заключительную сборку первого грузового самолёта 777-8F
+
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
1
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
4
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
На «КАМАЗе» запустили повышающий в 10 раз производительность литейного участка 3D-принтер
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
В бытовом газе Западной Европы нашли канцероген в концентрации в десятки раз выше нормативов
5
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Мелания Трамп пришла на саммит по ИИ в образовании в сопровождении человекоподобного робота
1
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
Первый в мире процессор с двойным 3D-кэшем получил 208 МБ памяти и TDP 200 Вт
+
BYD привлек Дэниела Крейга для продвижения Denza Z – конкурента Porsche 911
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
8
Топ-5 причин купить Xbox Series S в 2026 году, если нет лишних денег
3
Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
2
Antarctic Wallet против Garda Wallet и других — какой кошелёк для оплаты криптой в магазинах выбрать
+

Сейчас обсуждают

РаveIshakh
09:43
Англосаксы их спрашивать не будут. Высадятся, а дальше зачистка по отработанной схеме, одеяла зараженные оспой, резервации и концлагеря для местных, как в Британии, Северной Америке, Австралии и тп.
Астрономы обнаружили на Марсе ценные минералы наподобие рубинов и сапфиров
corsi
08:58
Ну электрички заметно тяжелее, момент крутящий бешанный, скорее всего прочнее и дороже.
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
Руслан Знамов
08:52
только вчера ixbt на эту тему ролик выпустили и следом повышение )))
Sony повысит цены на всю линейку игровых консолей PlayStation 5 на 100 долларов США
Pielot
08:41
Зарегался, дабы сказать, что за свою скромную стим библиотеку, приближающуюся к трём сотням, я хоть на Марс полечу, а эпик мне не зашёл. Не хватает ему чего-то. Стима ему не хватает. Чую всеми точками...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
rikki_tikki
07:45
Небольшое расследование и все как я и предполагал Компания производит магниты из стороннего сырья. Источник сырья Южная Корея. Уверен что если покопаться окажется что настоящий источник сырья таки как...
США открыли очередной завод по выпуску магнитов для противодействия доминированию Китая в отрасли
Димасик
07:40
Посрать на эти консоли, была плойка 3 или 4 как то давно, не помню уже, прошивал ее для свободного гейминга, чтобы от дисков не зависеть, продал потом через пол года за пол цены!) Комп круче и более г...
Sony повысит цены на всю линейку игровых консолей PlayStation 5 на 100 долларов США
rikki_tikki
07:39
Тут нужно учесть что под винду приложений наверное порядков на 5 больше разных. От доисторических досовских до современных От того и крашится чаще
Исследование рассказало о трёхкратной надёжности устройств Mac по сравнению с Windows-компьютерами
Димасик
07:38
Да не смогут приземлиться, ну и не выживет там никто в тех условиях какие там есть!) Которых так то нет вааще!)
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
Владимир Левочкин
07:18
А чем колеса для электромобиля отличаются от бензинового?
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
Dupych
06:16
В разлеле... BURN IT
Новое упоминание флагманского игрового процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 нашли на сайте ASRock
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter