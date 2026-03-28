Тестировались процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus.

Совсем недавно компания Intel презентовала свои новые процессоры Arrow Lake Refresh, получившие ряд улучшений по сравнению с моделями Arrow Lake, что позволило им добиться более высокой производительности как в приложениях, так и играх. Помимо аппаратных улучшений, Intel разработала и новый Инструмент для оптимизации бинарных инструкций (Binary Optimization Tool, iBOT) на базе технологии APO, который оптимизирует приложения x86 для более эффективной работы на процессорах Intel.

Источник фото: Tom's Hardware/Intel

В настоящее время iBOT поддерживается в двенадцати играх, и эксперты издания Tom's Hardware решили проверить, насколько высок рост fps благодаря использованию данного инструмента, протестировав десять из них на процессорах Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus совместно с видеокартой GeForce RTX 5090.

Тесты показали, что общее увеличение средней частоты кадров при использовании iBOT для Core Ultra 7 270K Plus составило 7,5%, тогда как для Core Ultra 5 250K Plus — 8,3%. При этом увеличение fps на Core Ultra 5 250K Plus варьировалось от 1,5% в Cyberpunk 2077 до 10,8% в Remnant 2, а на Core Ultra 7 270K Plus — от 1% в Tiny Tina's Wonderlands до 18% в Shadow of the Tomb Raider.

Издание отмечает, что функция iBOT выглядит перспективно, но её потенциал будет зависеть от того, насколько долго Intel её будет развивать и сколько игр получит поддержку данного инструмента.