Видеоадаптер обошёлся ему более чем в 4 раза дешевле его реальной цены.

В связи с заметным удорожанием целого ряда компьютерных комплектующих приобретение видеокарты по сниженной цене является большой удачей, но некоторым покупателям иногда везёт, как в случае с участником платформы Reddit под ником ForkDryer.

Источник фото: ForkDryer/Reddit

По словам пользователя, недавно он зашёл в местный магазин Walmart и нашёл на прилавке видеокарту MSI GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ VENTUS 2X, участвующую в распродаже, с огромной скидкой — если её изначальная цена, как указано в ценнике, составляла 350 долларов США, то по скидке она предлагалась за 80 долларов.

Счастливчик не поверил своим глазам и поспешил приобрести видеоадаптер. Представленный чек показывает, что видеокарта обошлась ему в 86,6 доллара США (с учётом налогов), то есть более чем в четыре раза дешевле её реальной цены без скидки. Хотя модель имеет только 8 ГБ видеопамяти, это нивелируется ценником менее 100 долларов, тем более что она способна обеспечить высокие показатели fps в разрешении 1080p, особенно при снижении настроек графики.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxUWuGN2ey