Тестируемый ПК соответствовал минимальным требованиям игры

Игра Crimson Desert дебютировала несколько часов назад и привлекла внимание немалого числа геймеров. Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD также входит в этот список, решив проверить, насколько хорошо игра работает на ПК, который соответствует минимальным требованиям, предъявляемым разработчиками. Тестируемая сборка включала в себя процессор Intel Core i5-8500, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и две версии GeForce GTX 1060 — с 3 и 6 ГБ видеопамяти. ПК работал под управлением Windows 11. Использовались минимальные настройки в разрешении 1080p.

Источник фото: Pearl Abyss

Энтузиаст начал с тестирования 6-ГБ модификации GTX 1060, которая без использования апскейлера обеспечила 25-31 fps, тогда как включение FSR 3.1 в режиме Quality повысило показатели до 29-33 fps, а Balanced – до 32-36 fps. В режимах Performance и Ultra Performance увеличение частоты кадров практически не наблюдалось, поэтому энтузиаст рекомендует остановиться на FSR 3.1 Balanced. Кроме того, для более плавного игрового процесса он советует установить ограничение на 30 fps.

Версия GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти в тестах показала себя хуже — с FSR 3.1 Balanced она позволила добиться 23-27 fps, а с FSR 3.1 Ultra Performance продемонстрировала результат около 27-32 fps. Это объясняется не только сниженным вдвое объёмом VRAM по сравнению с 6-ГБ модификацией, но и меньшим числом ядер. Именно поэтому энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD считает, что GTX 1060 6 ГБ является видеокартой, соответствующей минимальным требованиям Crimson Desert, тогда как 3-ГБ вариант на эту роль не подходит.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxU2hMVXjW