В условиях кризиса на компьютерном рынке некоторые геймеры задаются вопросом, стоит ли обновлять свою видеокарту, или же можно обойтись моделью прошлого поколения, и свежее видео, опубликованное на YouTube-канале NJ Tech, может частично дать на него ответ.
Для тестов эксперт использовал видеокарты GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 2070 Super, которые работали совместно с процессором AMD Ryzen 9 7900X и 2x16 ГБ оперативной памяти DDR5, добившись следующих результатов средней частоты кадров/1% low в разрешении 1080p с использованием DLSS 4.5:
- Resident Evil Requiem (высокие настройки, DLSS Performance, RT выкл.): RTX 2070 Super – 79 fps/58 fps, RTX 5060 – 132 fps/99 fps
- Resident Evil Requiem (высокие настройки, DLSS Performance, высокие настройки RT): RTX 2070 Super – 59 fps/45 fps, RTX 5060 – 98 fps/74 fps
- Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 73 fps/61 fps, RTX 5060 – 123 fps/99 fps
- Alan Wake 2 (средние настройки, DLSS Performance, средние настройки RT): RTX 2070 Super – 31 fps/24 fps, RTX 5060 – 54 fps/45 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, DLSS Performance, RT выкл.): RTX 2070 Super – 100 fps/74 fps, RTX 5060 – 155 fps/109 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки RT, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 67 fps/54 fps, RTX 5060 – 116 fps/91 fps
- ARC Raiders (пресет Epic, RTGI Static, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 96 fps/84 fps, RTX 5060 – 171 fps/144 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (максимальные настройки RT, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 89 fps/76 fps, RTX 5060 – 129 fps/68 fps
- Marvel Rivals (средние настройки, SSGI+SSR, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 86 fps/70 fps, RTX 5060 – 145 fps/113 fps
- GreedFall 2: The Dying World (пресет Ultra, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 69 fps/61 fps, RTX 5060 – 116 fps/95 fps
- Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Performance): RTX 2070 Super – 75 fps/63 fps, RTX 5060 – 139 fps/113 fps
В целом, GeForce RTX 5060 обеспечивает заметно более высокие показатели средней частоты кадров в 1080p с DLSS 4.5 по сравнению с RTX 2070 Super, обгоняя модель прошлого поколения на 45-85 %.
