Совместно со смартфоном Poco X8 Pro, речь о котором шла в предыдущем материале, компания Xiaomi презентовала и старшую модель – Poco X8 Pro Max, оснащённую экраном большей диагонали и более ёмким аккумулятором, пишет издание NotebookCheck.

Смартфон Poco X8 Pro Max снабжается мощным 8-ядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9500s, достигающим тактовой частоты 3,73 ГГц, оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.1, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280 точек, частотой 120 Гц, 12-битной цветовой палитрой, ШИМ-регулировкой 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит (25 % APL). Дисплей модели прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера новинки на задней панели представлена 50-Мп сенсором Light Fusion 600 и соседствует с 8-Мп сверхширокоугольной камерой. На фронтальной стороне смартфона имеется 20-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает батарея, ёмкость которой для индийской версии достигает 9000 мА·ч, а для глобальной — 8500 мА·ч. Устройство поддерживает быструю 100-Вт проводную и 27-Вт обратную проводную зарядку.

По данным издания GSMArena, новинка имеет класс защиты IP69K (в некоторых регионах — IP68), динамическую RGB-подсветку, два динамика с Hi-Res Audio и Dolby Atmos, поддерживает Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 6.0, NFC и функцию Xiaomi Offline Communication.

В период предварительного заказа стоимость базовой версии Poco X8 Pro Max с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит 430 долларов США, а варианта 12 ГБ+512 ГБ — 460 долларов. После окончания периода предзаказов ценник новинки повысится до 470 и 530 долларов соответственно.