Новинка получила батарею на 6500 мАч.

Компания Xiaomi выпускает новый смартфон среднего класса Poco X8 Pro, оснащённый быстрым чипсетом, ярким дисплеем и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание NotebookCheck.

Смартфон Poco X8 Pro основан на чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra и снабжается 6,59-дюймовой AMOLED-панелью, защищённой стеклом Corning Gorilla Glass 7i, с разрешением 2756x1268 точек, частотой обновления 120 Гц, 12-битной цветовой палитрой и ШИМ-регулировкой 3840 Гц.

На тыльной стороне новинки можно обнаружить 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX882 и 8-Мп сверхширокоугольный модуль, тогда как на фронтальной панели располагается 20-Мп селфи-камера. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и обратной проводной зарядки на 27 Вт.

Модель имеет корпус с защитой от пыли и влаги, соответствующий рейтингу IP68, стереодинамики Hi-Res Audio и Dolby Atmos, поддерживает Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 6.0 и NFC. Размеры устройства составляют 157,5x75,2x8,4 мм, а вес достигает 201,5 г. Новинка предлагается в чёрном, белом и мятно-зелёном цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Poco X8 Pro в период предзаказов начинается от 300 долларов США за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+512 ГБ стоит 330 долларов, а модификация 12 ГБ+512 ГБ предлагается за 360 долларов. Позже цена новинки повысится до 330, 370 и 400 долларов соответственно.