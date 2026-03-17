Решение производителя выглядит достаточно странным.

Компания Samsung презентовала свой первый смартфон с тройным складыванием Galaxy Z TriFold всего три месяца назад, но уже готовится к завершению его продаж – об этом пишет издание GSMArena со ссылкой на южнокорейский сайт Donga.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Сообщается, что 17 марта Samsung прекращает продажи Galaxy Z TriFold на рынке Южной Кореи, тогда как в США он будет доступен до тех пор, пока не закончатся запасы, которых, судя по всему, не так много. Если данные подтвердятся, то Galaxy Z TriFold пробудет на рынке всего несколько месяцев, что выглядит достаточно странным решением.

Ранее говорилось, что Galaxy Z TriFold выйдет ограниченным тиражом, но мало кто подозревал, что в продаже первый смартфон Samsung с тройным складыванием просуществует настолько небольшой промежуток времени.