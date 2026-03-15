Новинка поддерживает процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Компания ASRock выпускает уже вторую материнскую плату, оснащённую разъёмами для оперативной памяти DDR4 и DDR5, пишет издание Wccftech. Модель ASRock H610M COMBO II представляет собой бюджетный продукт, предлагая лишь один слот для установки модуля DDR4 и два разъёма для планок DDR5. При этом использовать модули ОЗУ сразу двух типов невозможно. На фоне кризиса на рынке DRAM это позволит сэкономить, так как планки DDR4 стоят заметно дешевле модулей DDR5.

ASRock H610M COMBO II выпускается в формате microATX, основана на чипсете начального уровня H610, имеет 6+1+1-фазную систему питания VRM и совместима с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколения. Новинка предлагает один слот PCIe 5.0 x16, один разъём PCIe 3.0 x1, один слот M.2 Gen 3.0 для NVMe SSD, четыре порта SATA3, гигабитный порт Ethernet и несколько USB.

Источник фото: Wccftech/ASRock

Информации о стоимости и доступности материнской платы ASRock H610M COMBO II в настоящее время не предоставляется.