На мероприятии будет выступать Роберт Халлок.

Компания Intel готовится к предстоящему запуску своих настольных и мобильных процессоров Arrow Lake Refresh, о чём свидетельствуют материалы, опубликованные информатором momomo_us, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Согласно опубликованным материалам, Intel планирует провести специальное мероприятие, посвящённое процессорам Arrow Lake Refresh, на котором вице-президент компании Роберт Халлок расскажет о технических аспектах и преимуществах Core Ultra 200S Plus, включая увеличение производительности в играх в разрешении 1080p и многозадачности.

Источник фото: momomo_us/X

Сообщается, что вебинар пройдёт 17 марта текущего года. В рамках данного мероприятия представитель Intel коснётся не только настольных процессоров Core Ultra 200S Plus, но и мобильных версий Core Ultra 200HX Plus.