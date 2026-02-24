Это позволит расширить возможности марсохода.

Марсоход Perseverance уже несколько лет изучает поверхность Марса, обладая целым рядом научных инструментов и вспомогательных систем. Ранее он работал в паре с беспилотным летательным аппаратом Ingenuity, но после вывода его из эксплуатации чип Qualcomm Snapdragon 801, использовавшийся для связи между марсоходом и БПЛА, до недавнего времени был невостребованным.

Источник фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

К счастью, инженеры НАСА нашли для него новое предназначение, чтобы помочь Perseverance более эффективно ориентироваться на местности, пишет издание Tom's Hardware. Для этого они перепрограммировали чипсет Snapdragon 801, чтобы он мог обрабатывать панорамные снимки, сделанные камерой марсохода, преобразуя их и сравнивая с картами местности, полученными со спутников на орбите Марса.

Это позволяет Perseverance определять своё местоположение на поверхности «красной планеты» с точностью до 25 сантиметров, что обеспечивает возможность автономного передвижения без необходимости получения указаний с Земли, как это требовалось ранее. По словам инженеров НАСА, данная технология является своеобразной заменой GPS, не требуя при этом наличия группировки из нескольких десятков спутников, и сможет обеспечить более эффективное изучение Марса при помощи Perseverance, а в дальнейшем её можно применить и на других марсоходах.