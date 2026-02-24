Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
НАСА научило марсоход Perseverance определять своё местоположение с использованием чипа Snapdragon
Это позволит расширить возможности марсохода.

Марсоход Perseverance уже несколько лет изучает поверхность Марса, обладая целым рядом научных инструментов и вспомогательных систем. Ранее он работал в паре с беспилотным летательным аппаратом Ingenuity, но после вывода его из эксплуатации чип Qualcomm Snapdragon 801, использовавшийся для связи между марсоходом и БПЛА, до недавнего времени был невостребованным.

Может быть интересно

Источник фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

К счастью, инженеры НАСА нашли для него новое предназначение, чтобы помочь Perseverance более эффективно ориентироваться на местности, пишет издание Tom's Hardware. Для этого они перепрограммировали чипсет Snapdragon 801, чтобы он мог обрабатывать панорамные снимки, сделанные камерой марсохода, преобразуя их и сравнивая с картами местности, полученными со спутников на орбите Марса.

Это позволяет Perseverance определять своё местоположение на поверхности «красной планеты» с точностью до 25 сантиметров, что обеспечивает возможность автономного передвижения без необходимости получения указаний с Земли, как это требовалось ранее. По словам инженеров НАСА, данная технология является своеобразной заменой GPS, не требуя при этом наличия группировки из нескольких десятков спутников, и сможет обеспечить более эффективное изучение Марса при помощи Perseverance, а в дальнейшем её можно применить и на других марсоходах.

#perseverance
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
24
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
1
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Цены на китайскую DDR5 сравнялись с западными — 32 ГБ стоят около $525
1
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
3
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
15
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
21
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
1

Сейчас обсуждают

Артур Поздняков
20:36
Как самокритичен к себе чимба
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Konni
20:35
Прекрати заниматься рукоблудием и верни весь этот радиоэлектронный мусор обратно на свалку с которой ты его стащил. Или хотя бы отдай это аффинажникам.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
artemuss1990
20:30
Ага. Зистакс-Зелот сколько ник не меняй сразу заметна рука мастера по высерам
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
swr5
20:28
Когда появяться на сайте новости из журналов "Юный Техник", "Моделист - Конструктор" и "Техника - молодежи"? Почему я должен читать тут гнилого Коммерсантъ-а?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
artemuss1990
20:21
Мнение заднеприводных берниганов и китей никого не интересует
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Waramagedon
20:18
нормальный авто должен служить 20 лет, но современный европеец уже 10 еле проживает без капремонта и замены электросистем.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Waramagedon
20:17
остаётся только понять - нахрена пылесосу давать вход в сеть? Хочешь камеру с прослушкой есть системы попроще и надёжней.
Энтузиаст случайно получил полный доступ к 6700 роботам-пылесосам в США, Европе и Китае
Кирьянов Алексей
20:12
Давайте подождем реальные фотографии. Опора на нейронки это конечно плохо , но больший размер это однозначно лучше, только при одном поколении. Более новое поколение может быть лучше, будучи при этом ...
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
Антон Филимонов
19:54
Покупать мелкоядра на излете поколений с ними...это чтож надо курить такое
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
19:53
Ну если учесть то,чьто и то и то шляпа - то не лучше)
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter