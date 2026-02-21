Текстовый редактор становится не таким уж и простым.

Компания Microsoft, судя по всему, пытается заменить WordPad, который некоторые время назад был удалён из Windows 11, наделив текстовый редактор Блокнот новыми функциями, пишет издание Windows Latest. В частности, как сообщается, софтверный гигант работает над тем, чтобы позволить пользователям добавлять изображения прямо в Блокнот, как это было в WordPad.

На это указывают как собственные источники издания в Microsoft, так и появление пока ещё не работающей кнопки «Изображение» в предварительной версии приложения Блокнот в Windows 11, а также отображение иконки для добавления изображений в приветственном окне «Что нового», которое появляется сразу после установки.

Может быть интересно

Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что новая функция является частью существующей поддержки Markdown в Блокноте и является отключаемой. Как сообщает издание, сотрудники Microsoft, работающие над данным нововведением, указывают на минимальное влияние на быстродействие в процессе использования новой функции, которая обеспечит больше возможностей для пользователей.