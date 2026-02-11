На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти бюджетная сборка может быть одним из способов переждать кризис, поэтому энтузиаст YouTube-канала tronger решил проверить возможности ПК, оснащённого урезанной версией видеокарты AMD Radeon RX 580 8 ГБ 2048SP, 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i3-10105 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.
Источник фото: tronger/YouTube
В тестах бюджетный ПК продемонстрировал следующие показатели частоты кадров/1% low:
- Valorant (1080p, средние настройки качества графики) – 182 fps/111 fps
- Counter-Strike 2 (960p) – 139 fps/82 fps
- PUBG: Battlegrounds (1080p, низкие настройки) – 85 fps/67 fps
- Grand Theft Auto V (1080p, высокие настройки) – 69 fps/55 fps
- Hitman 3 (1080p, средние настройки) – 64 fps/57 fps
- Battlefield 5 (1080p, средние настройки) – 99 fps/23 fps
- Far Cry 6 (1080p, средние настройки) – 59 fps/42 fps
- Assassin's Creed Mirage (1080p, средние настройки) – 50 fps/40 fps
- Resident Evil 4 (1080p, средние настройки) – 79 fps/10 fps
- Forza Horizon 5 (1080p, средние настройки) – 70 fps/55 fps
- Black Myth: Wukong (1080p, средние настройки, FSR вкл.) – 39 fps/37 fps
- Marvel's Spider-Man 2 (1080p, средние настройки, FSR вкл.) – 49 fps/37 fps
- Cyberpunk 2077 (1080p, средние настройки, FSR Quality) – 47 fps/35 fps
- Silent Hill (1080p, низкие настройки, FSR Quality) – 32 fps/19 fps
- Horizon Zero Dawn (1080p, очень низкие настройки) – 55 fps/44 fps
- Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие настройки) – 27 fps/25 fps
В целом, ПК с Radeon RX 580 8 ГБ 2048SP и Core i3-10105 обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели fps в целом ряде игр, хотя для этого придётся снижать настройки графической составляющей и применять FSR, что нивелируется низкой ценой сборки.
