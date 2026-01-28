На долю Windows 10 и Windows 11 приходится примерно поровну

Компания ESET, известная благодаря своим антивирусному программному обеспечению, опубликовала свежий отчёт, в котором раскрывается число пользовательских устройств в Германии, использующих ту или иную версию ОС Windows.

Источник фото: NotebookCheck/Microsoft

Несмотря на то, что основной период поддержки Windows 10 закончился в октябре прошлого года, а программа ESU для обычных пользователей завершится осенью 2026 года, более 48% ПК и ноутбуков в Германии (около 21 млн устройств) до сих пор работают под управлением данной версии ОС, тогда как на долю Windows 11 приходится 49,5% (21,5 млн).

Интересно, что около 840 000 немецких пользователей до сих пор отдают предпочтение более старым версиям ОС от Microsoft — в частности, Windows 7 установлена на 565 000 пользовательских устройств, Windows 8.1 работает на 175 000 ПК и ноутбуков, а число устройств с Windows XP и Windows 8 составляет 55 000 и 45 000 соответственно. Отмечается, что использование устаревших версий ОС несёт в себе риски, так как в связи с отсутствием обновлений злоумышленники могут применять известные «дыры» в безопасности для кражи конфиденциальных данных и иных противоправных действий.