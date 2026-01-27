Проект обошёлся ему в 130 долларов

Моддер YouTube-канала mryeester опубликовал видео, в котором рассказал о своём проекте по созданию системы, включающейся только после того, как пользователь опустит в монетоприёмник 25-центовую монету, пишет издание VideoCardz. Для этих целей он приобрёл монетоприёмник, который подключил к адаптеру для подачи напряжения 12 В и настроил на приём монеты номиналом 25 центов, а затем подсоединил к материнской плате при помощи специального реле.

Источник фото: VideoCardz/mryeester/YouTube

Используемый монетоприёмник сперва обучается принимать монету определённого номинала, а затем безошибочно её определяет, отвергая другие монеты, что и продемонстрировал энтузиаст. Проект завершился успехом. Для его реализации моддер потратил около 130 долларов.