Новинка обеспечивает скорость передачи данных до 7.2 Гбит/с

Компания Asus презентовала свой новый игровой маршрутизатор ROG Strix GS-BE7200 с поддержкой современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be) и рядом дополнительных возможностей, пишет издание NotebookCheck.

Роутер ROG Strix GS-BE7200 имеет стильный корпус с RGB-подсветкой и оснащается четырёхъядерным процессором с тактовой частотой до 2.0 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 128 МБ флеш-памяти. Поддерживая стандарт Wi-Fi 7 и обладая шестью встроенными антеннами, новинка обеспечивает скорость передачи данных до ~7.2 Гбит/с — до 1376 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и до 5764 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Устройство имеет пять 2.5-гигабитных портов — один WAN и четыре LAN.

Устройство поддерживает Beamforming, OFDMA и MU-MIMO, а также MLO и 4K-QAM. Для дополнительной безопасности предусмотрены функции родительского контроля, возможность создания нескольких отдельных сетей для разграничения доступа, технология AiProtection, обеспечивающая сетевую защиту, и поддержка ряда VPN-протоколов. Новинка поддерживает технологию AiMesh для расширения сети путём объединения нескольких устройств.

Источник фото: Asus

Управлять маршрутизатором можно через веб-интерфейс или специальное приложение. Информации о стоимости роутера ROG Strix GS-BE7200 в настоящее время не предоставляется.