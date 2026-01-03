Ожидается, что Samsung будет вынуждена экономить, чтобы конкурировать с Apple

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своей новой флагманской линейки Galaxy S26, стоимость моделей в составе которой будет соответствовать ценникам смартфонов предыдущей серии, о чём сообщает информатор Ice Universe, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что стартовая стоимость базовой модели Samsung Galaxy S26 составит 799 долларов США, ценник Galaxy S26+ будет начинаться от 999 долларов, тогда как Galaxy S26 Ultra будет предлагаться по цене от 1299 долларов. По словам информатора, для успешной конкуренции с Apple и её серией iPhone 17 компании Samsung пришлось прибегнуть к стратегии экономии, поэтому заметных новшеств от серии Galaxy S26 ждать не стоит. Интересно, что складные модели Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, которые должны дебютировать в июле текущего года, как сообщается, также будут предлагаться по ценам своих предшественников, то есть от 1999 и 1099 долларов США соответственно.