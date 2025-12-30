В связи с кризисом на рынке DRAM и ростом цен на комплектующие многие геймеры, не успевшие запастись достаточным объёмом оперативной памяти, задаются вопросом, сколько ОЗУ необходимо для современных игр, и эксперт Hardware Unboxed решил провести тест, который даёт необходимые ответы.

В основных тестах использовался процессор AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарта GeForce RTX 5090. Общая ёмкость оперативной памяти составляла 64 ГБ, и эксперты программно ограничивали объём до нужного показателя. Игровые тесты проводились в разрешении 4K.

Результаты тестов показывают, что подавляющему большинству современных игр хватает 16 ГБ оперативной памяти, тогда как объём, составляющий 32 и тем более 64 ГБ, является избыточным. Исключением стала Mafia: The Old Country, в которой наблюдались заметные «просадки» fps с 16 ГБ ОЗУ — игра требует как минимум 24 ГБ.

Кроме того, некоторые игры, такие как ARC Raiders, Battlefield 6, Black Myth: Wukong, Clair Obscur: Expedition 33, Cyberpunk 2077, The Outer Worlds 2 и Kingdom Come: Deliverance II вполне играбельны и с 8 ГБ оперативной памяти, хотя в некоторых случаях частота кадров по сравнению с 16 ГБ может быть меньше, при этом не падая ниже критической отметки.

Отмечается, что это справедливо для систем, оснащённых видеокартами с достаточным объёмом видеобуфера, что демонстрируют дополнительные тесты на примере Radeon RX 9060 XT — версия с 8 ГБ видеопамяти обеспечивает больше fps в ряде игр совместно с 32 ГБ ОЗУ, тогда как 16-ГБ варианту видеокарты достаточно и 16 ГБ оперативной памяти.

В целом, на фоне неблагоприятной ситуации на рынке DRAM эксперт Hardware Unboxed отмечает, что для игровой системы в настоящее время хватит и 16 ГБ ОЗУ, хотя при наличии дополнительных средств рекомендуется приобрести 32 ГБ.

