Новинки немного опережают предшественника

Бюджетные процессоры серии Intel Panther Lake, которая придёт на смену линейке Core Ultra 200V, были протестированы в бенчмарке Geekbench 5, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/Intel

В базе данных Geekbench процессоры Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 указаны с 8-ядерной и 8-поточной конфигурацией, обладая 4 P-ядрами и 4 LP-E-ядрами, а также имея 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Основное отличие между моделями заключается в тактовых частотах — Core Ultra 5 335 достигает частоты 4,6 ГГц, а Core Ultra 5 325 работает на частоте до 4,5 ГГц.

Источник фото: Wccftech

Результаты тестов новинок тоже достаточно схожи — Intel Core Ultra 5 335 в одноядерном и многоядерном тестах получил 1991 и 9527 баллов, тогда как Core Ultra 5 325 набрал 1923 и 9397 очков. Модель предшествующего поколения, Intel Core Ultra 5 228V, набирает в среднем на 1-5% меньше.