Предположительно первому наблюдаемому случаю взрыва сверхкилоновой дано возможное объяснение
Данное явление сочетает в себе признаки сверхновой и килоновой.

Концом эволюции целого ряда звёзд во Вселенной становится вспышка сверхновой, но в некоторых случаях астрономы наблюдают иное явление, названное килоновой, когда две нейтронные звезды взрываются при слиянии. Один из наиболее достоверных случаев взрыва килоновой, GW170817, астрономы наблюдали в 2017 году, зафиксировав сильные гравитационные волны и излучаемую энергию большой величины, что, как полагается, было вызвано столкновением двух нейтронных звёзд.

Как пишет издание Popular Science, в текущем году мог быть зафиксирован уникальный случай, когда взрыв двух умирающих звёзд привёл к так называемый сверхкилоновой, сочетающей в себе признаки сверхновой и килоновой.

История началась в августе 2025 года, когда обсерваториями LIGO и Virgo были зафиксированы сигналы гравитационных волн, после чего на расстоянии около 1.3 млрд световых лет от Земли учёными из Центра изучения транзиентных явлений имени Цвики в Паломарской обсерватории удалось идентифицировать быстро тускнеющее красное тело AT2025ulz, которое демонстрировало схожие с килоновой признаки.

К удивлению астрономов, спустя несколько дней характер свечения объекта AT2025ulz изменился, приобретя синий оттенок, что указывало на наличие водорода и принадлежность к обычным сверхновым.

Сверхкилоновая в представлении художника

Слева изображён взрыв сверхновой, в центре иллюстрируется дальнейшее «рождение» двух нейтронных звёзд, а справа — процесс их слияния в килоновую

Источник фото: Popular Science/Caltech/K. Miller and R. Hurt (IPAC)

Группа учёных под руководством директора Паломарской обсерватории Манси Касливал принялась более подробно изучать данное явление, отметив ряд интересных особенностей, в частности тот факт, что одна из двух участвующих нейтронных звёзд, согласно расчётам, должна была иметь массу меньше, чем Солнце, что представляет собой редкое явление и может объясняться коллапсом быстро вращающейся звезды.

По мнению специалистов, красные волны, указывающие на наличие тяжёлых металлов в процессе взрыва килоновой и изначально наблюдаемые астрономами, могли быть результатом воздействия друг на друга недавно «родившихся» нейтронных звёзд, возникших в результате предшествовавшего взрыва сверхновой, которая по мере своего расширения заслонила килоновую, что через несколько дней и наблюдали учёные.

При этом специалисты отмечают, что это всего лишь теория, и им требуется больше данных, чтобы подтвердить или опровергнуть её.

#сверхкилоновая
Источник: popsci.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter