Мужчина был приятно удивлён данным событием.

Помощь родственникам иногда может привести не только к моральному удовлетворению, но и к улучшению материального положения, как это произошло с жителем Силвер-Спринга, расположенного в штате Мэриленд (США), пишет издание UPI.

Источник фото: Pixabay

По словам мужчины, один из его родственников в качестве благодарности за ранее оказанную помощь решил приобрести ему лотерейный билет на заправке. После этого мужчина попросил своего родственника стереть защитный слой, что тот и сделал, заявив о выигрыше в 100 долларов.

Житель Силвер-Спринга отметил, что они были рады такой удаче, но спустя некоторое время оказалось, что степень радости должна быть ещё больше, так как родственник ошибся, и реальный выигрыш составил в тысячу раз больше — 100 000 долларов США.

Победитель лотереи был вне себя от счастья, отметив, что в его жизни это уникальный случай, так как ранее он никогда ничего не выигрывал.