Новинки отличаются от моделей Arrow Lake по ряду параметров.

Несколько недель назад в сети Интернет появились утечки, раскрывающие планы Intel относительно выпуска новых моделей процессоров, Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, а сейчас информация о характеристиках старших моделей Arrow Lake Refresh появилась на сайте индийского магазина PrimeABGB, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

На сайте ритейлера указано, что процессор Intel Core Ultra 9 290K Plus получит 8P-ядер и 16 E-ядер, что соответствует конфигурации Core Ultra 9 285K, но будет отличаться от него увеличенной на 100 МГц частотой в режиме TVB и максимальной частотой производительных ядер, а также повышенной на 200 МГц пиковой частотой эффективных ядер.

Intel Core Ultra 7 270K Plus, как сообщает магазин, будет иметь то же количество ядер, что и старшая модель — 8P и 16E. Это означает, что новинка получит четыре дополнительных E-ядра, если сравнивать с Core Ultra 7 265K. Процессор сохранит максимальную тактовую частоту P-ядер, тогда как частота E-ядер увеличится на 100 МГц.

Источник фото: Wccftech/PrimeABGB

Обе новинки будут поддерживать более быструю оперативную память DDR5-7200, в то время как модели Arrow Lake имеют поддержку DDR5-6400.

Данные, указанные на сайте индийского магазина, соответствуют информации, которая уже появлялась в результате недавней утечки. К сожалению, в настоящее время ритейлер не раскрывает цены моделей, хотя и указывает, что они есть в наличии.

Ожидается, что Intel официально презентует новые процессоры Arrow Lake Refresh в рамках выставки CES 2026 в январе следующего года.