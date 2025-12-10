Компания Microsoft рассказала о своих планах в данном направлении

Компания Microsoft подводит итоги текущего года, сообщая об улучшениях Windows с точки зрения игрового процесса, а также рассказывая о своих дальнейших планах в данном направлении, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Microsoft отмечает, что игровой процесс на Windows 11 за последний год значительно улучшился, что было достигнуто за счёт целого ряда шагов, в том числе благодаря сотрудничеству с ASUS. Список усовершенствований в Windows 11, представленный софтверным гигантом, выглядит следующим образом:

расширенная совместимость с Prism;

увеличение быстродействия на уровне системы;

трассировка лучей DirectX 1.2 (DXR 1.2);

внедрение технологии Advanced Shader Delivery (ASD);

полноэкранный режим Xbox (FSE) для портативных устройств;

встроенная поддержка античит-систем для Windows on Arm;

улучшенная работа Bluetooth LE Audio.

Кроме того, продолжается работа над внедрением в Windows нейронного рендеринга (Neural Rendering) и возможности локальной игры при помощи приложения Xbox для ПК (на Windows on Arm).

Microsoft обещает, что в следующем году продолжит улучшать Windows, чтобы сделать её лучшей платформой для игр — для этого компания планирует оптимизировать энергопотребление и планирование, графический стек и процесс обновления драйверов, а также управление фоновыми задачами.

Кроме того, будет расширена поддержка Xbox FSE и масштабирование изображения при помощи ИИ-функции Auto SR для большего количества устройств, а также улучшена совместимость технологии Advanced Shader Delivery.

Дополнительная информация от Microsoft ожидается через несколько месяцев в рамках конференции GDC 2026.