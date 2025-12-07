Компания работает над более компактным меню.

В настоящее время контекстное меню Проводника в Windows 11 нельзя назвать компактным, но компания Microsoft, прислушавшись к пожеланиям своих клиентов, работает над тем, чтобы сделать его проще в использовании, пишет издание Windows Latest.

Софтверный гигант тестирует более компактное контекстное меню Проводника, где некоторые пункты будут перенесены в подменю, а ряд функций будет объединён, что позволит избавиться от перегруженности интерфейса, с которым сталкиваются пользователи.

Первым шагом на пути к упрощению контекстного меню Проводника, как сообщается, станет возможность полностью убрать пункт «Действия ИИ», который, как отмечает издание, на текущий момент предоставляет излишний функционал, так как просто перенаправляет в одно из приложений, например, Paint или Microsoft Office, в зависимости от выбора, для дальнейших действий.

Источник фото: Windows Latest

Для того чтобы убрать пункт «Действия ИИ» из Проводника необходимо открыть «Параметры» > «Приложения» > «Действия» и снять флажки со всех предложенных опций. Интересно, что такая возможность была и ранее, но «Действия ИИ» по-прежнему отображались в меню. Теперь же, если все флажки сняты, этот пункт исчезнет, о чём сообщила Microsoft в примечании к Windows 11 (сборка 26220.7344).