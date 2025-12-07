Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
Компания работает над более компактным меню.

В настоящее время контекстное меню Проводника в Windows 11 нельзя назвать компактным, но компания Microsoft, прислушавшись к пожеланиям своих клиентов, работает над тем, чтобы сделать его проще в использовании, пишет издание Windows Latest.

Софтверный гигант тестирует более компактное контекстное меню Проводника, где некоторые пункты будут перенесены в подменю, а ряд функций будет объединён, что позволит избавиться от перегруженности интерфейса, с которым сталкиваются пользователи.

Первым шагом на пути к упрощению контекстного меню Проводника, как сообщается, станет возможность полностью убрать пункт «Действия ИИ», который, как отмечает издание, на текущий момент предоставляет излишний функционал, так как просто перенаправляет в одно из приложений, например, Paint или Microsoft Office, в зависимости от выбора, для дальнейших действий.

Источник фото: Windows Latest

Для того чтобы убрать пункт «Действия ИИ» из Проводника необходимо открыть «Параметры» > «Приложения» > «Действия» и снять флажки со всех предложенных опций. Интересно, что такая возможность была и ранее, но «Действия ИИ» по-прежнему отображались в меню. Теперь же, если все флажки сняты, этот пункт исчезнет, о чём сообщила Microsoft в примечании к Windows 11 (сборка 26220.7344).

#microsoft
Источник: windowslatest.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве запустили единственное в мире производство фотонных интегральных схем
1
В Иванове открывается первое за последние три десятилетия новое промышленное предприятие
+
В Ярославской области запущен новый цех по производству сыра моцарелла
2
Чехия не смогла повторить успех «Уралвагонзавода» и провести глубокую модернизацию танков Т-72
2
Турция представила свой аналог УМПК для запуска авиабомб на 100 км
+
Sony заинтересована чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении
2
ZOTAC предложила владельцу RTX 5070 Ti с неисправным вентилятором бесплатно утилизировать видеокарту
1
Дефицит памяти ожидается на протяжении не менее двух лет
9
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
10
Россия укрепляется как сверхдержава, а Европа сходит с карты силы
6
За два года Россия сократила внешний долг на $200 млрд
6
МВД советует отказаться от биометрии в банковских приложениях
1
«Госуслуги» начали требовать установить мессенджер Max для входа в мобильную версию
5
В Сети появились шпионские фото обновлённого УАЗ «Патриот» с LED-фарами и турбодизелем
+
В Словакии разработали модернизированную версию ЗСУ «Шилка»
1
MLID: Стоимость видеокарт AMD RDNA 4 может вернуться к значениям первой половины 2025 года
3
В Китае создали первую в мире цельную алюминиевую раму для внедорожника
+
Tech YES City провёл игровые тесты видеокарт RTX 5060 Ti, RTX 3080, RTX 3070, RX 9060 XT и RX 6800
1
США предлагают Польше 250 бронетранспортёров Stryker за один доллар
3
ВС Германии получили первые штурмовые винтовки G95KA1
+

Популярные статьи

Реальная и полная история кометы 3I/ATLAS по состоянию на 7 декабря
4
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
33
Как нейросети заставляют нас платить за память золотом, а компьютеры тормозить
15
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»
1
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии
5
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
5
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
+
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
4
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
2

Сейчас обсуждают

nonses84
20:48
Мда, долго я походу ещё буду на 10ке сидеть.
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
mozghru
20:43
Оставьте стюардессу в покое..) Но всё пытаются выжимать бабло,клепая подобное кино уже и для детишек. Первые два фильма-топ. Остальное -мусор.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
Chaтo-OverBoт
20:35
Не стОит и не стоИт.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
VRoman
20:34
А регулировать скорость этого вентилятора можно будет? А то многие платы с вентилятором на чипсете страдают бессмысленным воем этого вентилятора.
MaxSun представила продвинутую материнскую плату iCraft X870M со встроенным дисплеем и вентилятором
AdKiller
20:20
Аффтар. Признавайся, че курил?
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
Demiurg666
20:17
какой лютый бред
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
kaissa
20:11
Ну и надо вернуть ее прямо в Вашингтон.)))))
Jerusalem Post: США попросили Ливан вернуть неразорвавшуюся авиабомбу GBU-39
Терминатор
20:06
Понимаю привык плясать под его дудку.
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
Кот Шрёдингера
20:03
Так не лги и не ботовдствуй.
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
x41
20:03
Завёл аккаунт только ради этого
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter