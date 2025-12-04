Апдейт исправляет целый ряд ошибок

Обновление KB5070311 для Windows 11, выпущенное в начале декабря текущего года, исправляет ряд неполадок, в том числе решает проблемы при запуске игр и устраняет сбои в работе панели задач, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что ранее панель задач могла внезапно исчезнуть и перезагрузиться, что, судя по всему, было связано со сбоем процесса explorer.exe из-за определённых уведомлений, а свежий патч устраняет данный баг. Ещё одна проблема, которая решается установкой нового апдейта, заключается в подтормаживании некоторых игр в процессе запуска на мониторах с высоким разрешением или частотой обновления, что, вероятно, происходило в связи с некорректным запросом данных о параметрах монитора.

Кроме того, патч устраняет ошибку, приводившую к уведомлению «Обнаружена неподдерживаемая видеокарта» при запуске игр и приложений даже на видеоадаптерах, которые соответствовали требованиям, а также решает проблемы с регулировкой яркости.