Разработчики Zorin OS отчитались о своих успехах.

Основной период поддержки Windows 10 завершился несколько недель назад, и далеко не все пользователи решили обновляться до Windows 11 — некоторые из них отдали предпочтение Linux-дистрибутивам, в частности Zorin OS, о чём свидетельствуют данные от разработчиков этой операционной системы, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: ComputerBase

Согласно отчёту, за последние пять недель Zorin OS 18 была скачана 1 миллион раз, и более 780 тысяч загрузок (то есть свыше 78 %) пришлось на пользователей, мигрировавших с ОС Windows, о чём сигнализируют телеметрические данные.

Отмечается, что свежая версия Zorin OS 18 способна заинтересовать бывших пользователей Windows приятным и удобным интерфейсом, похожим на Windows 11, поддержкой Windows-приложений при помощи Wine, возможностью запуска игр благодаря Proton, а также рядом других полезных функций.