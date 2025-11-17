Показатели fps по сравнению с оригинальной версией игры падают в несколько десятков раз

Популярные игры прошлых лет получают новую жизнь благодаря внедрению новейших технологий, но зачастую от этого страдает производительность, что было показано на примере мода Max Payne 2 RTX Remix, пишет издание Wccftech. На YouTube-канале MxBenchmarkPC был опубликован видеоролик, в котором сравнивается оригинальная версия Max Payne 2 с новым модом Max Payne 2 RTX Remix, добавляющим в игру трассировку пути.

Источник фото: Wccftech

Как видно, даже GeForce RTX 5080 не в состоянии обеспечить 60 fps в высоком разрешении без применения генерации кадров, а производительность может падать с 600-1200 fps в оригинальной версии игры до 35-45 fps. Использование DLSS 4 Performance совместно с генерацией кадров в режиме 2x при разрешении 4K позволяет увеличить частоту кадров до 70 fps, а чтобы добиться 120 fps приходится применять режим 4x.

Снижение разрешения до 1440p совместно с DLSS 4 Balanced обеспечивает около 60 fps, а применение генерации кадров повышает показатель вплоть до 180 fps (в режиме 4x). В целом, насладиться новыми визуальными эффектами в Max Payne 2, судя по всему, можно будет и на менее мощных видеокартах, но для этого необходимо будет использовать технологии масштабирования и генерации кадров.