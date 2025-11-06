Судя по всему, данные матплаты произведены под заказ

Современные материнские платы обычно оснащаются десятком разъёмов USB, чего вполне хватает для обычных пользователей, но в некоторых случаях может понадобиться намного больше, что доказывают опубликованные в сети фотографии и видеоролик, где показаны материнские платы с впечатляющим количеством USB-портов.

Источник фото: Tom's Hardware/Reddit/Zestyclose-Salad-290

Как пишет издание Tom's Hardware, участник платформы Reddit опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется несколько материнских плат с сокетом Intel LGA 1151, снабжённых 36 разъёмами USB каждая. Предполагается, что это кастомизированные платы, сделанные под заказ.

О предназначении таких продуктов можно только догадываться — некоторые пользователи предполагают, что данные матплаты могут использоваться для фермы ботов, тогда как другие считают, что огромное количество портов USB необходимо для тестирования большого количества устройств.

Также выдвигаются предположения о том, что эти системные платы могут применяться для добычи криптовалют, что также вполне логично, учитывая, что ранее выпускалась матплата Asus H370 Mining Master, оснащённая 20 разъёмами USB для последующего подключения видеокарт при помощи специальных райзеров.