"Rolling Stop" — это опция, которая позволяет не останавливаться перед знаками STOP при включённом автопилоте, а лишь замедляет автомобиль до 6 км/ч

Tesla согласилась на условия NHTSA и удалила функцию "неполного торможения" перед знаками STOP. Теперь Tesla отзовет 53,82 тыс. электромобилей из-за опасной функции автопилота. Эта функции "Rolling Stop" представляет собой маневр, при котором транспортное средство медленно проезжает через знак остановки, не останавливаясь полностью, а лишь замедляет автомобиль до 6 км/ч.

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Эта функция очень обеспокоила агентство по безопасности дорожного движения. Хотя компания не получила ни одного подтверждения касаемо потенциальной опасности этой функции, она была исключена из возможных вариантов использования

Маск, очень гордившийся этой функцией, называя её "Остановка по-Калифорнийски"(ввиду того, что калифорнийцы так и ездят), очень опечален этим решением, но закон есть закон.

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Хоть и компания называет свой автопилот Full Self-Driving, он соответствует только второму уровню автономности и требует постоянного контроля от водителя.