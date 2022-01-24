Pixel 6A выйдет гораздо раньше прошлогоднего Pixel 5A

Первые в мире устройства на базе Tensor — Pixel 6 и Pixel 6 Pro — появились в четвертом квартале 2021 года, а Pixel 6A должен был появиться где-то в августе этого года в соответствии с прошлым графиком выпуска. Pixel 5A 5G появился в августе 2021 года, что ранее предполагало, что следующее в линейке устройство — Pixel 6A — появится примерно в том же месяце 2022 года. Новый слух предполагает, что телефон должен быть представлен в мае 2022 года.

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Надежный информатор Макс Джамбор намекнул на график выпуска телефона, который фактически на три месяца раньше, чем ожидало сообщество. До этого Pixel 3a был представлен в мае 2019 года на мероприятии I/O, поэтому вероятность выпуска будущего устройства в это время нельзя сбрасывать со счетов. Тем не менее, Pixel 4a также был выпущен в августе 2020 года.

Предполагается, что модуль камеры представляет собой 12,2-мегапиксельный основной датчик Sony IMX363, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельный модуль Sony IMX355 для селфи.

Более ранние CAD-рендеры Pixel 6A намекают на 6,2-дюймовый OLED дисплей и встроенный датчик отпечатков пальцев. Дисплей получит защиту Corning Gorilla Glass Victus и частоту обновления 90 Гц.

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Одно можно сказать точно, смартфон получит операционную систему Android 12. Будет интересно посмотреть, какие еще подробности о Pixel 6A появятся в ближайшие месяцы и действительно ли он будет выпущен в мае 2022 года.