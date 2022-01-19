MediaTek рассказали, что уже некоторое время работают над будущим стандартом Wi-Fi 7 и первыми устройствами, которые появятся на рынке в следующем году. Даже уже продемонстрировала новую технологию партнерам и ключевым клиентам. Стандарт Wi-Fi 7 представляет собой значительное обновление по сравнению с Wi-Fi 6 и обеспечивает увеличение скорости примерно в 2,4 раза.
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Стандарт Wi-Fi сможет использовать каналы 320 МГц, использовать квадратурную амплитудную модуляцию (QAM) 4K, многопользовательский блок ресурсов (MRU) и по-прежнему будет работать на существующих частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.
По словам MediaTek, первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году. Однако они будут основаны на черновой спецификации, поскольку сам стандарт не будет сертифицирован IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике) до 2024 года.