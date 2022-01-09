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Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
Смартфон NOKIA 3.4 работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 460
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Nokia 3.4 - это доступный смартфон начала 2022 года. У этого смартфона красивый дизайн с селфи-камерой в левом верхнем углу и относительно небольшой подбородок с логотипом Nokia внизу.

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Смартфон работает на процессоре SD460, построенном по 11-нм техпроцессу, в сочетании с графическим процессором Adreno 610. Nokia 3.4 получила новую версию Android в августе 2021 года и теперь была замечена на Geekbench при тестировании с Android 12. Результаты Geekbench для Nokia 3.4 конечно не так высокие, но все же смартфон работает достаточно плавно.

Nokia X10, Nokia X20 и Nokia G50 уже получили Android 12. Судя по результатам Geekbench, Nokia планирует запустить его и для более бюджетных смартфонов.

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Пользователи Nokia 8.3 и XR20 могут позавидовать тому, что Nokia 3.4 уже был протестирован на Android 12 раньше, чем их телефоны. График выпуска Android 12 пока неизвестен.

#смартфоны #nokia #android 12 #nokia 3.4
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