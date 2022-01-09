Смартфон NOKIA 3.4 работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 460

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Nokia 3.4 - это доступный смартфон начала 2022 года. У этого смартфона красивый дизайн с селфи-камерой в левом верхнем углу и относительно небольшой подбородок с логотипом Nokia внизу.

реклама

Смартфон работает на процессоре SD460, построенном по 11-нм техпроцессу, в сочетании с графическим процессором Adreno 610. Nokia 3.4 получила новую версию Android в августе 2021 года и теперь была замечена на Geekbench при тестировании с Android 12. Результаты Geekbench для Nokia 3.4 конечно не так высокие, но все же смартфон работает достаточно плавно.

Nokia X10, Nokia X20 и Nokia G50 уже получили Android 12. Судя по результатам Geekbench, Nokia планирует запустить его и для более бюджетных смартфонов.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Пользователи Nokia 8.3 и XR20 могут позавидовать тому, что Nokia 3.4 уже был протестирован на Android 12 раньше, чем их телефоны. График выпуска Android 12 пока неизвестен.